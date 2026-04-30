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Policial

Aprehenden a extranjero vinculado al asesinato del piloto ‘Pepa’

El comandante Departamental de la Policía confirmó que continúan los operativos.

Ximena Rodriguez

29/04/2026 20:58

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Las fuerzas del orden han logrado un avance tras el sangriento asesinato de José Pedro Rojas Velasco durante una competencia automovilística. El Cnel. David Gómez, comandante departamental de la Policía, confirmó los resultados de los operativos recientes informando: “Se ha logrado la aprehensión de una persona extranjera; daremos a conocer la identidad del sujeto”.

La detención de este sospechoso marca el primer hito en el caso tipificado como asesinato por el Ministerio Público tras el ataque de 15 disparos en el norte de Santa Cruz. La autoridad policial subrayó que el trabajo de inteligencia no se detiene, afirmando que “todavía estamos realizando diferentes operativos” para localizar al resto de los sicarios.

La operación más reciente resultó en la captura de un sujeto extranjero de alta relevancia para la inteligencia policial, quien ya se encuentra bajo custodia. Respecto al sospechoso, las autoridades confirmaron: "Es un ciudadano colombiano al que se le está tomando la declaración correspondiente y tenemos la información de que estaría vinculado con Sebastián Marset".

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