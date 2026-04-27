Inician investigación: al menos quince disparos terminan con la vida de un piloto de rally

La jornada deportiva en la zona de Santa Cruz se transformó en un escenario de terror tras el asesinato de José Pedro Rojas Velasco, alias ‘Pepa’. La víctima fue acribillada con 15 impactos de bala mientras se encontraba a bordo de su vehículo tipo Can-Am, listo para participar en el rally organizado por Adecruz.

El violento suceso obligó a la cancelación inmediata de la competencia debido al pánico generalizado. Al respecto, los investigadores señalaron: “Ha dado el dato la FELCC de Satélite Norte en el cual indica que hay una persona muerta, un competidor de la carrera; llegó al hospital de Warnes sin signos vitales y se ha suspendido la carrera”.

Investigación bajo la lupa fiscal

El Ministerio Público ha formalizado la apertura de una investigación bajo el delito de asesinato para dar con los sicarios que huyeron en un vehículo de alta gama, según indican las autoridades.

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