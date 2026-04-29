Comisión de transición revisa maquinaria y vehículos y esto fue lo que detectaron en La Guardia

El equipo de transición del nuevo alcalde electo del municipio de La Guardia inició la revisión de maquinaria pesada, semipesada y vehículos livianos, como parte del proceso previo al comienzo de la nueva gestión municipal.

Alcides Salazar, integrante de la comisión de transición de Obras Públicas, informó que el trabajo consiste en realizar un relevamiento completo del parque automotor con el que cuenta la Alcaldía.

“Nos hemos constituido para poder realizar este relevamiento de equipo pesado, equipo semipesado y también vehículos livianos que corresponden a todo el pool de maquinarias que tiene el municipio de La Guardia”, señaló.

Durante la inspección preliminar, Salazar indicó que se detectaron observaciones mecánicas en varios equipos municipales.

“De manera general hemos identificado que la mayoría de los equipos, en un porcentaje, se encuentran con bastantes desperfectos y falencias mecánicas. Sin embargo, ya se están tomando nota de todas estas observaciones para remitirlas en un informe final”, explicó.

Añadió que la comisión trabaja por instrucción del alcalde electo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios municipales desde el primer día de gestión.

Asimismo, reveló que algunas maquinarias no fueron encontradas dentro de predios municipales al momento de la revisión, situación que ya fue comunicada mediante notas escritas para solicitar su entrega correspondiente.

La comisión prevé concluir el relevamiento en los próximos días y presentar un informe final con todas las observaciones encontradas, documento que servirá de base para la nueva administración municipal.

Mira la programación en Red Uno Play