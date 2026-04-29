Mamen proyecta ahorro de hasta Bs 120 millones anuales con reducción de secretarías

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, anunció que la reducción de secretarías en su gestión permitirá un ahorro estimado de entre Bs 100 y Bs 120 millones por año, como parte de un plan orientado a disminuir la burocracia y mejorar la eficiencia administrativa.

“Que se acabe la agencia de empleos, eso es lo que vamos a hacer este primer año, con esta reducción le vamos a ahorrar a esta ciudad entre Bs 100 y 120 millones al año, por cinco años estamos hablando de un ahorro de casi Bs 600 millones”, explicó Saavedra.

La autoridad recibió recientemente su credencial por parte del órgano electoral, que lo habilita oficialmente como alcalde electo. Se prevé que el lunes preste juramento ante el Tribunal Departamental de Justicia y posteriormente sea posesionado por el Concejo Municipal.

Saavedra consiguió más del 70% de apoyo en las urnas cruceñas durante las elecciones subnacionales vividas el 22 de marzo.

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