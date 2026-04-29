Sectores rechazan nuevo incremento salarial ante posible perjuicio a la producción

Sectores empresariales e industriales del país rechazaron la posibilidad de un nuevo incremento salarial en la presente gestión y advirtieron que una medida de este tipo podría afectar seriamente la economía, el empleo y la producción nacional.

Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI) señalaron que ya se aplicó un incremento del 20% al salario mínimo a inicios de año sin consenso con el empresariado, por lo que consideran inviable una nueva subida.

“No podemos soportar un incremento salarial de ninguna manera, sería un golpe a la economía de los bolivianos”, afirmó el primer vicepresidente de la institución, José Eduardo Iriarte.

Asimismo, cuestionaron que la Central Obrera Boliviana (COB) represente a una minoría del universo laboral. Indicaron que apenas agrupa a cerca del 15% de los asalariados, por lo que plantearon que también se considere la opinión de otros sectores como gremiales, microempresarios y trabajadores por cuenta propia.

En esa línea, advirtieron que un nuevo ajuste salarial podría derivar en mayores niveles de informalidad y desempleo.

“Hay que preguntar a los cuentapropistas y pequeños empresarios si están en condiciones de asumir este incremento”, sostuvo Iriarte.

Por su parte, la Cámara de Exportadores (Camex), también expresó su rechazo y remarcó que las condiciones económicas actuales no permiten asumir mayores costos laborales. Recordaron que ya hubo un incremento este año, por lo que insistir en otro ajuste “va en contra de la economía de la industria y del país”.

Además, alertaron que un aumento salarial impactaría directamente en los costos de producción, obligando a las empresas a reducir gastos, lo que podría traducirse en menos contrataciones y afectaciones en la cadena logística.

“Un incremento salarial elevaría los costos de producción y pondría en riesgo la capacidad de generar excedentes para exportación”, indicó el gerente regional de Camex, Mario Rojas, al subrayar la importancia de mantener la competitividad para la generación de divisas.

Finalmente, los empresarios señalaron que, ante una eventual convocatoria al diálogo por parte del Gobierno, será la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia la instancia que definirá la postura del sector.

Los distintos actores coinciden en que, en el actual contexto económico, priorizar la estabilidad y sostenibilidad de las empresas es clave para evitar mayores impactos en el empleo y la actividad productiva del país.

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