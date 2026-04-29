Argollo se suma a la marcha del Magisterio Urbano con rumbo a La Paz

La marcha del magisterio urbano continúa su avance hacia la ciudad de La Paz y gana fuerza con la incorporación de nuevos sectores, entre ellos el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien se sumó a la movilización en su segundo día de recorrido.

Desde tempranas horas, los maestros retomaron la caminata tras levantar su campamento, con la meta de avanzar aproximadamente 25 kilómetros y aproximarse a la sede de gobierno, donde prevén participar en un cabildo nacional el próximo 1 de mayo.

“Continuamos con la marcha y tenemos programado avanzar unos 25 kilómetros”, señaló uno de los dirigentes, mientras los movilizados organizaban su jornada en carretera.

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia encabeza esta movilización, que tiene como objetivo exigir atención a sus demandas, entre ellas la defensa de sus conquistas laborales y el rechazo a la descentralización educativa.

La presencia del ejecutivo de la COB marca un punto clave en la protesta, que poco a poco suma respaldo de distintos sectores. Dirigentes señalaron que la llegada de nuevos contingentes fortalece la medida y anticipa una mayor convocatoria en los próximos días.

“Estamos más fuertes que nunca, han llegado más compañeros para reforzar esta movilización”, afirmó Argollo desde la movilización.

Durante el recorrido, los marchistas también reportaron dificultades debido al cansancio y cambios climáticos, lo que obligó a trasladar a algunos participantes a centros de salud.

La movilización avanza por la carretera La Paz–Oruro y tiene previsto llegar a la localidad de Achica para pernoctar, antes de continuar su ingreso a La Paz en las siguientes jornadas.

Los dirigentes cuestionaron la convocatoria al diálogo del Gobierno, calificándola como tardía e insuficiente, y ratificaron su decisión de continuar con la marcha hasta lograr ser escuchados.

Con el respaldo de la COB y el incremento progresivo de participantes, la movilización se perfila como una de las principales medidas de presión en la antesala del Día del Trabajador.

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