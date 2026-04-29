TEMAS DE HOY:
ASALTO ACCIDENTE Cara de Bebé

22ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención, rentistas! Ya hay fechas oficiales para el pago de abril

El pago de rentas comenzará el 2 de mayo con distintas modalidades para garantizar un cobro seguro, ordenado y sin aglomeraciones en todo el país.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 11:39

¡Atención rentistas! Ya hay fechas oficiales para el pago de abril. Imagen archivo SENASIR.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto informó el cronograma oficial para el pago de rentas correspondiente al mes de abril, dirigido a rentistas y derechohabientes a nivel nacional.

La institución estableció un sistema escalonado con distintas modalidades de cobro, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, seguro y accesible.

Fechas clave del cronograma

El pago se realizará de la siguiente manera:

  • Abono en cuenta bancaria: desde el sábado 2 de mayo

  • Pago presencial en entidades financieras: desde el lunes 4 de mayo

  • Pago a domicilio: desde el martes 5 de mayo

Recomendaciones para el cobro

El Senasir recordó a los beneficiarios que, para el cobro en ventanilla, es indispensable presentar su documento de identidad vigente.

Además, se recomienda utilizar las distintas modalidades habilitadas para evitar filas y aglomeraciones, priorizando la seguridad de los adultos mayores.

Canales de consulta

Para obtener información adicional o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp habilitada: 71532879.

Con este cronograma, el Senasir busca facilitar el acceso al pago de rentas en todo el país, promoviendo un sistema organizado que beneficie a todos los asegurados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD