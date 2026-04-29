¡Atención, rentistas! Ya hay fechas oficiales para el pago de abril

El pago de rentas comenzará el 2 de mayo con distintas modalidades para garantizar un cobro seguro, ordenado y sin aglomeraciones en todo el país.
29/04/2026 11:39
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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto informó el cronograma oficial para el pago de rentas correspondiente al mes de abril, dirigido a rentistas y derechohabientes a nivel nacional.
La institución estableció un sistema escalonado con distintas modalidades de cobro, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, seguro y accesible.
Fechas clave del cronograma
El pago se realizará de la siguiente manera:
Abono en cuenta bancaria: desde el sábado 2 de mayo
Pago presencial en entidades financieras: desde el lunes 4 de mayo
Pago a domicilio: desde el martes 5 de mayo
Recomendaciones para el cobro
El Senasir recordó a los beneficiarios que, para el cobro en ventanilla, es indispensable presentar su documento de identidad vigente.
Además, se recomienda utilizar las distintas modalidades habilitadas para evitar filas y aglomeraciones, priorizando la seguridad de los adultos mayores.
Canales de consulta
Para obtener información adicional o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp habilitada: 71532879.
Con este cronograma, el Senasir busca facilitar el acceso al pago de rentas en todo el país, promoviendo un sistema organizado que beneficie a todos los asegurados.
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