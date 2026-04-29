¡Atención, rentistas! Ya hay fechas oficiales para el pago de abril

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto informó el cronograma oficial para el pago de rentas correspondiente al mes de abril, dirigido a rentistas y derechohabientes a nivel nacional.

La institución estableció un sistema escalonado con distintas modalidades de cobro, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, seguro y accesible.

Fechas clave del cronograma

El pago se realizará de la siguiente manera:

Abono en cuenta bancaria: desde el sábado 2 de mayo

Pago presencial en entidades financieras: desde el lunes 4 de mayo

Pago a domicilio: desde el martes 5 de mayo

Recomendaciones para el cobro

El Senasir recordó a los beneficiarios que, para el cobro en ventanilla, es indispensable presentar su documento de identidad vigente.

Además, se recomienda utilizar las distintas modalidades habilitadas para evitar filas y aglomeraciones, priorizando la seguridad de los adultos mayores.

Canales de consulta

Para obtener información adicional o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp habilitada: 71532879.

Con este cronograma, el Senasir busca facilitar el acceso al pago de rentas en todo el país, promoviendo un sistema organizado que beneficie a todos los asegurados.

Mira la programación en Red Uno Play