Golpe al narcotráfico en Cochabamba: decomisan ketamina destinada a fabricar “tusi”

Un operativo de inteligencia permitió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptar un cargamento de ketamina que presuntamente iba a ser utilizado para la elaboración de la droga sintética conocida como “tusi” o “cocaína rosa”.

El decomiso se realizó en Cochabamba, donde se incautaron 1.000 botellas de 100 mililitros de ketamina, identificadas bajo la marca “Ketal Bet”. Según los reportes, la sustancia ingresó desde Perú por la ruta Desaguadero–La Paz, con destino final en Santa Cruz.

Golpe millonario al narcotráfico

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el cargamento permitiría la producción de al menos 25.000 dosis de “tusi”, cuyo valor en el mercado ilegal oscila entre 100 y 150 bolivianos por unidad.

La intervención evitó la circulación de droga valuada en aproximadamente 2,5 millones de bolivianos, representando un duro golpe a las redes del narcotráfico.

¿Qué es el “tusi” y por qué es tan peligroso?

El “tusi” —también conocido como “tussi” o “cocaína rosa”— no es una sustancia pura, sino una mezcla impredecible de compuestos, entre ellos ketamina, MDMA (éxtasis) y cafeína.

Su consumo implica graves riesgos para la salud física y mental:

Efectos alucinógenos y disociativos

Alta probabilidad de adicción

Episodios de agresividad e inestabilidad emocional

Daños severos en riñones y vejiga

Riesgo elevado de sobredosis

Al tratarse de una combinación de sustancias no reguladas, cada dosis puede tener efectos distintos y potencialmente letales.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del traslado y destino final del cargamento, así como posibles vínculos con organizaciones dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en el país.

El operativo refuerza las alertas sobre el crecimiento del mercado de drogas sintéticas en Bolivia y la necesidad de fortalecer los controles en rutas internacionales.

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