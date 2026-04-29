Ministro de Economía ante pedidos de la COB: "No sacrificaremos a muchos para beneficiar a pocos"

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno ya ha respondido formalmente al pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB). Según la autoridad, casi el 80% de las solicitudes han sido implementadas o están en proceso, resolviendo temas que llevaban más de una década estancados.

Equilibrio fiscal y prioridades

Espinoza enfatizó que el enfoque actual debe centrarse en la calidad del empleo y la estabilidad laboral, más que en beneficios para grupos reducidos.

“Cuando la gente de la COB plantea beneficios para muy pocos a costa de muchos, nos pone ante un dilema de recursos”, señaló el ministro.

La autoridad fue tajante al explicar las consecuencias de ceder a incrementos salariales desmedidos fuera de lo racional.

“A alguien le tenemos que quitar: ¿a la salud, a las gobernaciones, a las universidades, a quién?”, cuestionó para ilustrar la fragilidad del presupuesto.

Hacia un diálogo inclusivo

El Gobierno busca cambiar la dinámica de negociación, proponiendo mesas de trabajo que incluyan a empresarios privados y pequeñas y medianas empresas (PIMEs), entre otras. Espinoza afirmó: “Lo primero es dejar de hablar solo de la COB; queremos recuperar la economía para que haya recursos y trabajo de mejor calidad”.

Respecto a las amenazas de movilizaciones y cabildos, el ministro reiteró que las puertas al diálogo seguirán abiertas de forma permanente. No obstante, recordó que la economía nacional no está en condiciones de soportar bloqueos que solo perjudican a la población trabajadora.

Indicadores y contexto externo

A pesar del incremento en la demanda de dólares por el costo de los combustibles y el estrés logístico mundial, Espinoza dio un mensaje de tranquilidad. Indicó que el primer trimestre, el país cerró con superávit fiscal y una política monetaria consistente que ha sido vista con asombro y calificaciones positivas por organismos internacionales.

El ministro destacó que, a diferencia de gestiones pasadas, se está logrando una reducción real del gasto público y del déficit sin aplicar "impuestazos". Indicó que actualmente, se aplican medidas de alivio tributario y la eliminación del ITF para dinamizar el mercado sin asfixiar a los contribuyentes.

Eficiencia en hidrocarburos

Uno de los logros más significativos mencionados es el control efectivo sobre el contrabando de combustibles, lo que ha generado un ahorro masivo.

“En el pasado hablábamos de 27.000 millones de bolivianos en importación; hoy estamos en el borde de los 14.000 millones”, detalló la autoridad.

Finalmente, Espinoza subrayó que la transformación energética ya es una realidad gracias a nuevos decretos que permiten la compra y venta de energía. Asimismo, remarcó que el plan de estabilidad continúa firme, apoyado en la infraestructura para importar petróleo y ahorrar costos significativos de refinación.

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