Revelan una pelea por teléfono antes del infanticidio en Cochabamba

La zona sur de Cochabamba amaneció bajo el peso de una nueva tragedia familiar tras el hallazgo de una madre de 41 años y su hijo de 10 sin vida. El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que el caso se investiga bajo el tipo penal de infanticidio seguido de una aparente autoeliminación materna.

Evidencias en la escena del crimen

Dentro del domicilio, que también funcionaba como una librería de barrio, los peritos recolectaron celulares y una nota póstuma que será sometida a análisis grafotécnicos.

"Se han tomado declaraciones tanto a familiares de la víctima como al esposo, y se evidenció una pelea telefónica previa al hecho", señaló la autoridad fiscal sobre los primeros hallazgos.

La causa de muerte de la progenitora fue establecida como asfixia mecánica por intoxicación, sugiriendo que consumió sustancias letales tras acabar con la vida de su pequeño. El esposo, quien residía en Oruro por motivos laborales, fue quien solicitó que se le entreguen los cuerpos tanto de la madre como del niño.

Niños envenenados en Sacaba: El trágico desenlace de David Mollo

De forma paralela, el sistema judicial confirmó el fallecimiento de David Mollo Berrios, el padre que perdió a sus cinco hijos hace casi dos meses en Sacaba. El hombre fue encontrado sin vida en la casa de su hermano, cerrando así un capítulo de dolor que comenzó con el envenenamiento de sus niños por parte de su esposa.

El Fiscal Tejerina informó que se procedió al levantamiento del cadáver y que los informes preliminares ratifican que se trató de una autoeliminación por mano propia.

"Son casos alarmantes, pero cada uno tiene su propia particularidad dentro de las investigaciones que hemos aperturado", declaró el fiscal al confirmar la teoría del suicidio.

Este deceso ocurre exactamente 53 días después de que Noelia, Estrella, Rodrigo, César y una bebé de tres meses fueran asesinados. La justicia ahora busca cerrar las pericias técnicas de ambos casos para determinar los móviles exactos que desencadenaron estos eventos de violencia extrema.

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