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Policial

Testigos clave y copiloto declararon hoy por el asesinato de alias 'Pepa'

Tras el violento episodio que terminó con la vida de un competidor, las autoridades de Warnes recolectan información clave del caso.

Ximena Rodriguez

27/04/2026 19:11

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Las investigaciones sobre el asesinato del joven piloto han dado un paso crucial tras la comparecencia de los testigos presenciales ante la Fiscalía de Warnes. En esta jornada, el copiloto del vehículo brindó su testimonio detallado sobre el momento en que sujetos armados interceptaron el motorizado y abrieron fuego.

El entorno de la víctima y los acompañantes que presenciaron el hecho de sangre esperan que estos nuevos elementos permitan identificar a los responsables de la tragedia.

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