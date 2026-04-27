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¡Entró y terminó el partido! El insólito debut de Lucas Silva en River; solo estuvo 12 segundos

¡12 segundos inolvidables! Lucas Silva debutó en River en el cierre del partido y el árbitro pitó el final apenas ingresó.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

27/04/2026 12:00

Un debut breve, pero eterno: la historia de Lucas Silva. Foto: RRSS
Argentina

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Hay debuts que duran años y otros que apenas segundos, pero quedan para toda la vida. El juvenil Lucas Silva vivió un estreno tan soñado como insólito con River Plate.

El volante central de 19 años ingresó en el tiempo añadido del partido ante Aldosivi, en reemplazo de Facundo Colidio, por decisión del técnico Eduardo Coudet. Silva esperaba con ansias su oportunidad al borde del campo, pero el balón no salía y el tiempo corría.

Finalmente, tras el gol de Kendry Páez que selló el 3-1, el juvenil pudo pisar el césped del estadio Monumental. Sin embargo, lo que parecía el inicio de su historia en Primera tuvo un giro inesperado: apenas ingresó, el árbitro Nicolás Ramírez pitó el final del partido.

En total, Silva jugó apenas 12 segundos. Un debut relámpago, casi simbólico, pero que quedará marcado para siempre en su carrera.

Nacido en Nicanor Olivera, el joven mediocampista llegó a River en 2016 y fue creciendo en las divisiones inferiores hasta cumplir el sueño de debutar en la máxima categoría. Formado como volante central, destaca por su simpleza en el juego y su capacidad para distribuir el balón, inspirado en referentes como Enzo Pérez.

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