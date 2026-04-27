La violencia volvió a golpear al fútbol juvenil argentino. Un partido de la categoría Sub-15 entre Unión Santiago y Tucumán Central terminó en una batalla campal que dejó varios heridos y obligó a suspender el encuentro.

El incidente ocurrió en el estadio Roberto “Tito” Molinari, durante la tercera fecha del Torneo Nacional Juvenil 2026. Cuando el marcador favorecía 2-0 a Unión Santiago, la tensión escaló de forma inesperada hasta convertirse en una pelea generalizada.

En cuestión de segundos, el campo de juego se transformó en un escenario caótico: golpes de puño, patadas, empujones y corridas entre jugadores de ambos equipos generaron pánico entre los presentes. La gravedad de la situación obligó al árbitro a detener el partido de inmediato.

Producto de los incidentes, varios futbolistas resultaron heridos y debieron ser atendidos en el terreno de juego, incluso con la intervención de una ambulancia que ingresó al estadio para asistir a los afectados.

Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando indignación por tratarse de un torneo formativo, donde el objetivo principal es la educación deportiva y el respeto.

Tras lo ocurrido, ambos clubes emitieron comunicados rechazando la violencia. Desde Unión Santiago lamentaron profundamente los hechos y aseguraron que colaborarán con las autoridades para esclarecer lo sucedido, mientras que Tucumán Central hizo un llamado a la reflexión, remarcando que el fútbol debe ser un espacio de aprendizaje y valores.

Ahora, la organización del torneo deberá analizar el informe arbitral y definir las sanciones correspondientes, mientras se mantiene en duda la continuidad de la jornada, incluida la programación de otros partidos entre ambos equipos.

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