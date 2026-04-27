Choque de trenes en Yakarta deja múltiples víctimas y vagones destruidos

Un grave accidente ferroviario se registró en la ciudad de Yakarta, donde dos trenes colisionaron, dejando múltiples víctimas y severos daños materiales.

Las primeras imágenes difundidas muestran varios vagones de trenes KRL completamente destruidos, lo que evidencia la magnitud del impacto. Equipos de emergencia se movilizaron de inmediato hasta el lugar para atender a los heridos y realizar labores de rescate entre los restos de las unidades.

Aunque aún no existe un reporte oficial consolidado sobre el número de fallecidos y heridos, las autoridades locales confirmaron que hay varias víctimas producto del siniestro.

El sistema de trenes KRL, utilizado principalmente para el transporte de pasajeros en zonas urbanas y suburbanas de Indonesia, es uno de los más concurridos, lo que aumenta la preocupación por la cantidad de personas que podrían haber estado a bordo al momento del choque.

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