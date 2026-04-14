Un trágico accidente de tránsito se registró en el sector de Tolapampa, en el municipio de Apolo, donde un bus de la empresa interprovincial Velo de la Novia se embarrancó dejando, de manera preliminar, al menos seis personas fallecidas y más de diez heridas.

El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate. Ante la emergencia, comunarios del lugar fueron los primeros en auxiliar a las víctimas, logrando evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos de los fallecidos.

“Comunarios del lugar ayudaron a rescatar a las personas heridas y los cuerpos de los fallecidos”, señala el reporte preliminar.

De acuerdo con la información policial, el personal de Tránsito y ambulancias de regiones cercanas se encuentran en camino hacia el lugar del siniestro, tras haber sido alertados del hecho en horas de la mañana.

Las autoridades precisaron que, debido a la lejanía del sector, aún no se cuenta con un informe consolidado, ya que los equipos de emergencia continúan en trayecto y sin comunicación directa desde la zona del accidente.

“El personal policial se encuentra en el trayecto, todavía no hay comunicación con los mismos”, añadieron.

Las primeras acciones estarán enfocadas en la evacuación de los heridos hacia centros médicos, priorizando la preservación de la vida de las víctimas.

Posteriormente, se iniciarán las investigaciones para determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades en este nuevo accidente que enluta a varias familias bolivianas.

La información continúa en desarrollo y se espera un reporte oficial en las próximas horas conforme avance el despliegue de los equipos de emergencia en la zona.

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