Embarrancamiento en Apolo: pacientes luchan por su vida y familias piden ayuda.

Tras el trágico embarrancamiento de un bus en el municipio de Apolo, que dejó víctimas fatales y decenas de heridos, la situación de los sobrevivientes continúa siendo crítica en centros médicos de La Paz, donde al menos tres pacientes permanecen en terapia intensiva.

Un total de 12 heridos fueron evacuados de emergencia hasta el Hospital Nuestra Señora de La Paz. Según el reporte médico, la mayoría evoluciona favorablemente y será dada de alta de manera paulatina.

“Tenemos pacientes que ya están estables, incluso una mamá y su hija que no presentan complicaciones”, informó el director del nosocomio, Ramiro Arraya.

Sin embargo, la situación más preocupante es la de tres pacientes que continúan en terapia intensiva, a la espera de una evaluación médica que determine si pueden ser trasladados a salas comunes o si su estado requiere mayor tiempo de internación.

En medio de la emergencia, familiares denunciaron la falta de recursos para cubrir los elevados costos de atención médica.

“Los gastos superan los Bs 100 mil entre cirugías, materiales e insumos”, explicó el familiar de uno de los heridos, quien detalló que solo los materiales quirúrgicos pueden alcanzar los Bs 40 mil.

Otro de los casos es el de René Kuki, quien permanece en estado crítico y necesita intervenciones quirúrgicas en el hombro, clavícula y cabeza.

“Solo en materiales necesitamos entre Bs 18 y Bs 20 mil”, señalaron sus allegados, quienes además denunciaron que el seguro obligatorio ya fue consumido y que los propietarios del bus no se han presentado para asumir responsabilidades.

Paralelamente, el drama también alcanza a las familias de las víctimas fatales. Cinco de los seis fallecidos fueron trasladados hasta la morgue en La Paz, algunos en condiciones precarias, incluso uno de ellos sin identificar. Se presume que sería un joven de aproximadamente 20 años que trabajaba como minero y no tendría familiares.

El traslado de heridos y cuerpos fue asumido en gran parte por el sindicato “Velo de la Novia”, cuyos representantes afirmaron haber cubierto gastos que ascienden a 52 mil bolivianos por el transporte aéreo.

“Estamos endeudados, nadie esperaba que pase esto y los dueños del bus no han aparecido”, lamentó uno de sus dirigentes.

Mientras tanto, las familias continúan una carrera contra el tiempo para salvar a sus seres queridos, apelando a la solidaridad de la población ante la falta de respuesta de los responsables del accidente.

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