Adiós a las largas esperas: así funcionará la app del subsidio prenatal y de lactancia

El subsidio prenatal y de lactancia no solo cambiará en su lista de productos, sino también en la forma de atención a las beneficiarias.

El SEDEM anunció que implementará una aplicación digital que permitirá a las madres reservar horarios para recoger sus productos, evitando largas filas y tiempos de espera.

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del SEDEM, Cecilia Morris, explicó que esta nueva modalidad busca mejorar la experiencia de las beneficiarias y facilitar el acceso al subsidio.

“Sabemos que anteriormente las madres hacían largas filas, pasaban momentos incómodos y tenían que esperar mucho tiempo para recibir su paquete”, señaló.

Con la nueva aplicación, las beneficiarias podrán generar un ticket digital desde sus hogares y elegir el día y la hora en la que desean acudir a la distribuidora.

De esta manera, las madres llegarán directamente al punto de entrega en el horario seleccionado y podrán recoger sus productos en pocos minutos.

Según Morris, el proceso no debería tomar más de cinco minutos, lo que permitirá a las beneficiarias disponer mejor de su tiempo y evitar esperas innecesarias.

La autoridad destacó que este cambio no solo implica una mejora tecnológica, sino también una medida orientada al bienestar, la comodidad y el respeto por el tiempo de las madres gestantes y de aquellas que asisten con sus hijos.

“Esto no es solamente un cambio de tecnología, también es un respeto hacia el bienestar de las madres y hacia su tiempo”, afirmó.

La implementación de esta aplicación forma parte del proceso de modernización impulsado por el subsidio, junto con la nueva lista de productos saludables y la renovación de su imagen institucional.

Morris reconoció que todavía existen aspectos por ajustar en el sistema, pero aseguró que el objetivo es consolidar una atención más eficiente, moderna y enfocada en la salud, la nutrición y el bienestar de las madres y sus bebés.

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