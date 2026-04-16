El subsidio prenatal y de lactancia tendrá importantes cambios desde 2026. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, anunció una nueva lista de productos enfocada en la nutrición de madres gestantes y bebés.

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del SEDEM, Cecilia Morris, explicó que el objetivo es avanzar hacia un subsidio “ordenado, transparente, optimizado y modernizado”.

Además de una nueva imagen institucional, el cambio incluye una revisión profunda de los alimentos entregados a las beneficiarias.

“Queremos un subsidio enfocado en la nutrición de nuestras madres y sus bebés”, afirmó Morris.

Según explicó, cerca del 90% de los productos ultraprocesados que integraban la lista anterior serán retirados debido a su alto contenido de azúcar, carbohidratos y escaso valor nutricional.

Entre los productos que dejarán de formar parte del subsidio están alfajores, galletas, rollitos de canela, postres industrializados, helados y carnes enlatadas.

También se reducirá la presencia de productos con altos niveles de azúcar y sodio, priorizando alimentos frescos, naturales y con mayor aporte nutricional.

¿Qué productos se mantendrán?

Dentro de la nueva lista continuarán productos considerados esenciales para la alimentación de madres y bebés, como Nutrimamá y Nutribebé, que aportan proteínas, vitaminas, hierro, ácido fólico y omega 3.

También se mantendrán alimentos como arroz, fideo, harina de trigo, quinoa orgánica, frijoles, almendras, leche, yogur, queso fresco, huevo de gallina, pollo, carne de llama y miel.

¿Qué productos nuevos ingresan?

Entre las novedades del subsidio 2026 figuran productos más naturales y nutritivos, como avena, trigo, harina de plátano verde, maíz, linaza, chía, sésamo, coliflor, yuca, racacha, cúrcuma, yogur probiótico, quesos bajos en sodio, carne de cerdo, hígado de pollo, corazón, huevo de codorniz y una mayor variedad de pescados.

También se incorporarán alimentos como pasta de maní, miel orgánica y productos derivados del sésamo.

Morris destacó que todos estos cambios fueron definidos tras un estudio técnico y nutricional que permitió identificar qué alimentos aportan realmente al bienestar de las madres y de los bebés.

“Se está quitando lo ultraprocesado y se está dando prioridad a productos saludables, naturales y con alto valor nutricional”, remarcó.

La nueva lista comenzará a aplicarse durante 2026 y forma parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno en el sistema de subsidios.

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