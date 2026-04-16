Detienen a boliviana con $us 129.500 sin declarar en aeropuerto chileno; intentó sobornar a policías

Una mujer boliviana fue detenida en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez luego de ser sorprendida transportando 129.500 dólares en efectivo adosados a su cuerpo.

El procedimiento fue realizado por detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

La mujer se disponía a abordar un vuelo con destino a Iquique cuando fue sometida a un control aleatorio en la zona de embarque.

Al pasar por el escáner de rayos X, los funcionarios detectaron que llevaba una gran cantidad de dinero adherido a distintas partes de su cuerpo.

Además de los dólares, también portaba efectivo en pesos bolivianos y chilenos.

Según informó la inspectora Catalina Barrueto, tras ser descubierta la pasajera intentó sobornar a los funcionarios ofreciéndoles uno de los fajos de dinero para evitar el procedimiento.

“Tras ser sorprendida, ofrece uno de los fajos de dinero a los funcionarios”, explicó la inspectora.

Las investigaciones permitieron establecer que la mujer pretendía sacar el dinero por el paso fronterizo de Paso Fronterizo Colchane sin realizar la correspondiente declaración aduanera.

El caso fue informado a la Fiscalía Local de Pudahuel, que instruyó que la mujer sea puesta a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de contrabando y cohecho.

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