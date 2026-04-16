¡Atención! La IA revela quién ganará y clasificará al Mundial entre Bolivia y Chile

La selección boliviana Sub-17 se mide este jueves desde las 19:00 a Chile en el estadio Ameliano de Asunción, Paraguay, en un partido clave por un boleto al Mundial de la categoría.

El equipo nacional llega a este compromiso tras finalizar tercero en el Grupo B, donde enfrentó a potencias como Brasil y Argentina. Bolivia cayó 5-0 ante Brasil, empató 2-2 con Venezuela, venció 2-0 a Perú y rescató un valioso empate 1-1 frente a Argentina en un partido marcado por la lluvia.

Por su parte, Chile llega tras terminar cuarto en su grupo, por debajo de Uruguay, Colombia y Ecuador, mostrando dificultades en ofensiva a lo largo del torneo.

Lo que dice la IA

Un análisis comparativo previo al encuentro señala que Bolivia llega con una ligera ventaja por su rendimiento en un grupo más exigente y su capacidad de generar mayor volumen ofensivo. La Verde mostró carácter al empatar ante Argentina y suma más goles a favor que su rival.

Chile, en cambio, ha evidenciado mayor solidez defensiva, pero con problemas para convertir, lo que podría condicionarlo en un partido de alta presión.

El estudio también remarca que factores como el primer gol y las condiciones climáticas podrían ser determinantes. En ese sentido, un partido bajo lluvia favorecería un juego más físico, escenario en el que Bolivia podría sacar ventaja.

Pronóstico

Según este análisis, se prevé un duelo parejo, pero con leve inclinación a favor de Bolivia, con un posible resultado de 2-1. Incluso en un escenario ajustado, la proyección indica que la selección nacional tiene mayores probabilidades de avanzar, ya sea en el tiempo reglamentario o en una eventual definición por penales.

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