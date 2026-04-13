Gabriel Ramírez resalta a la Sub-17: “Estamos enfocados en hacer historia”

En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno, el integrante del cuerpo técnico de la Verde explicó el buen momento del combinado juvenil y la evolución que ha tenido el fútbol formativo en el país.

Ramírez destacó que el proyecto comenzó en 2024 con la categoría 2008 y que actualmente se mantiene un trabajo constante con los futbolistas de las diferentes categorías, en un proceso de desarrollo sostenido durante todo el año.

“Estamos contentos por cómo Bolivia ha empezado a competir mejor en todas las categorías. Nuestro objetivo es elevar el nivel competitivo para estar cada vez más cerca de los resultados”, señaló.

El miembro del cuerpo técnico también subrayó que la selección ha logrado acortar distancias con rivales de mayor tradición, como Brasil y Argentina, y que los recientes torneos han servido para medir el avance del proceso.

Asimismo, recordó que la Verde estuvo cerca de lograr la clasificación directa al Mundial, tras un remate de tiro libre que pudo cambiar la historia del grupo. Sin embargo, el equipo aún mantiene opciones de clasificación en la siguiente fase.

Ahora, Bolivia Sub-17 se enfoca en el duelo ante Chile, con la posibilidad de avanzar y seguir en carrera hacia la Copa del Mundo. En caso de una derrota, el equipo aún tendría una segunda oportunidad en el repechaje frente al perdedor del otro cruce de playoffs.

Finalmente, Ramírez resaltó el aporte individual dentro del rendimiento colectivo, mencionando a jugadores como Nacif y Nabil, a quienes elogió por su entrega y capacidad ofensiva dentro del esquema del equipo.

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