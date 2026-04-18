¡Vivo! Segundo tiempo: Bolivia pierde 0-1 con Venezuela

Ambos seleccionados Sub-17 se miden en el estadio Ameliano de Villeta, en Asunción Paraguay.
18/04/2026 15:50
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Sigue aquí el minuto a minuto:
Final del primer tiempo indica el árbitro del partido.
45'PT| 3 minutos de adición.
31'PT| Saavedra anota para Venezuela ante Bolivia.
24'PT| Alexander Molina ingresa por Kendri Giménez, que sufrió lesión en la nariz.
18'PT| Nacif y Giménez tendidos en piso tras choque de cabezas.
10'PT| Madrud de Bolivia mete el cabezazo tras tiro libre y el balón se va por arriba.
8'PT| Somoya se pierde el primer para Bolivia.
6'PT| Tiro libre para Venezuela en defensa y sale jugando.
2'PT| Venezuela casi anota el gol, duda en la última línea boliviana.
Comienza el juego, Bolivia inicia entusiasta como siempre.
Bolivia y Venezuela ya están en la cancha.
AMBOS SELECIONADOS JUVENILES SE MIDEN EN ASUNCIÓN PARAGUAY.
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