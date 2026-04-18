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Deportes

¡Vivo! Segundo tiempo: Bolivia pierde 0-1 con Venezuela

Ambos seleccionados Sub-17 se miden en el estadio Ameliano de Villeta, en Asunción Paraguay.

Martin Suarez Vargas

18/04/2026 15:50

Foto: redes sociales/composición: ChatGPT.
Paraguay.

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Sigue aquí el minuto a minuto:

Final del primer tiempo indica el árbitro del partido.

45'PT| 3 minutos de adición.

31'PT| Saavedra anota para Venezuela ante Bolivia.

24'PT| Alexander Molina ingresa por Kendri Giménez, que sufrió lesión en la nariz.

18'PT| Nacif y Giménez tendidos en piso tras choque de cabezas.

10'PT| Madrud de Bolivia mete el cabezazo tras tiro libre y el balón se va por arriba.

8'PT| Somoya se pierde el primer para Bolivia.

6'PT| Tiro libre para Venezuela en defensa y sale jugando.

2'PT| Venezuela casi anota el gol, duda en la última línea boliviana.

Comienza el juego, Bolivia inicia entusiasta como siempre.

Bolivia y Venezuela ya están en la cancha.

AMBOS SELECIONADOS JUVENILES SE MIDEN EN ASUNCIÓN PARAGUAY.

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