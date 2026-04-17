Las sorpresas del Sub-17: Bolivia cayó ante Chile y Brasil fue goleado

El fútbol tiene situaciones impredecibles en su desenlace; nada está dicho hasta que terminan los 90 minutos. En el Sudamericano Sub-17, por lo mostrado previamente, llegaban como favoritos Bolivia ante Chile, Ecuador ante Argentina y Brasil ante Colombia.

Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes, demostrando que el fútbol es la ciencia de lo impredecible. En el caso de Bolivia, que se colocó tercera en el Grupo B por detrás de Brasil y Argentina, debía medirse con Chile, que terminó cuarto. El conjunto chileno llegaba con una defensa sólida pero con poca efectividad, aunque en el partido cambió su imagen.

Desde los 20 minutos en adelante, el encuentro tomó otro rumbo. Bolivia comenzó entusiasta, pero sin concreción, mientras que los chilenos aprovecharon las desconcentraciones y dudas, incluso desde el arquero Borda, para imponer su juego. Finalmente, el partido terminó en goleada 4-0 a favor de Chile. La falta de eficacia en ataque y los errores defensivos le costaron caro al equipo dirigido por Bernardo Aguirre, que ahora deberá enfrentar a Venezuela este sábado.

Otro de los partidos que parecía tener un destino claro era el de Brasil ante Colombia. El conjunto brasileño había sido dominante en el Grupo B, mientras que Colombia fue segundo del Grupo A. Sin embargo, lo inesperado volvió a aparecer y Colombia se impuso por 3-0.

Finalmente, si de sorpresas se trata, también hay que hablar de Argentina. El equipo albiceleste sufrió ante Bolivia en fase de grupos e incluso estuvo cerca de complicarse, pero en esta instancia mostró otra cara y goleó a Ecuador por 3-1, pese a que los ecuatorianos llegaban firmes tras sumar 10 puntos.

Así, la jornada dejó en evidencia que en el fútbol nada está asegurado y que los resultados pueden cambiar por completo en cuestión de minutos.

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