Messi y su "olvidémonos de todo" antes de la Final: ¿qué quiso decir?

Un breve discurso de Lionel Messi antes de que la selección argentina saltara al campo para disputar la final del Mundial 2026 frente a España se convirtió en tendencia en redes sociales y dio lugar a diversas interpretaciones.

En las imágenes, captadas en la puerta del vestuario antes del protocolo de ingreso al estadio, se escucha al capitán argentino decir: "Olvidémonos de todo, sólo pensemos en jugar, juguemos. Tranquilos todos, nos olvidamos de todo y solamente pensamos en jugar, vamos".

La frase generó numerosas especulaciones sobre un posible conflicto interno o algún hecho ocurrido en las horas previas al partido.

Una de las versiones fue difundida por el periodista argentino Eduardo Feinmann, quien aseguró que el padre de un futbolista de la Albiceleste le reveló que el plantel vivió momentos de tensión debido a rumores que circulaban antes de la final.

Según Feinmann, durante las 36 horas previas al encuentro comenzaron a difundirse versiones en redes sociales sobre un supuesto operativo del FBI para detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, situación que habría llegado hasta el vestuario y generado preocupación entre los jugadores.

El comunicador incluso afirmó que algunos integrantes del plantel habrían manifestado su intención de no volver a la selección debido al ambiente de incertidumbre que se vivía en la concentración.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por el periodista Gastón Edul, uno de los comunicadores que sigue de cerca a la selección argentina.

A través de sus redes sociales, Edul pidió no dar credibilidad a las teorías conspirativas y sostuvo que el mensaje de Messi tenía una explicación mucho más sencilla.

"No adhieran a cualquier pavada que dicen que pasó algo en el vestuario. Buscadores de likes y conspiraciones van a ofrecer contarte la verdad, no se dejen engañar", escribió.

El periodista explicó que el "olvidémonos de todo" hacía referencia a las declaraciones y cruces verbales que se produjeron durante la semana previa entre futbolistas argentinos y españoles.

Según Edul, los jugadores argentinos estaban molestos por algunos comentarios realizados desde el entorno de España y el objetivo de Messi era que el equipo dejara de lado ese enojo para concentrarse únicamente en el partido.

De esta manera, mientras una versión apunta a un clima de tensión provocado por rumores extrafutbolísticos, otra sostiene que el mensaje del capitán solo buscaba enfocar a la Albiceleste en el juego y evitar que las polémicas previas influyeran en la final.

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