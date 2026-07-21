"Nos enseñó a no bajar los brazos": así esperan a Messi en Rosario

Lionel Messi recibió muestras de cariño por parte de los hinchas argentinos tras su regreso del Mundial 2026. Seguidores del capitán de la selección se acercaron para esperarlo y expresarle su agradecimiento por el esfuerzo realizado durante el torneo.

Entre los aficionados estuvieron personas que llegaron desde distintos puntos del país. Una de las hinchas contó que viajaron desde Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, localidad de donde es oriundo el kinesiólogo de la selección argentina, Rabellino.

"Venimos de Capitán Sarmiento, estamos muy orgullosas de eso", expresó una de las seguidoras.

Otros fanáticos relataron que llegaron desde el aeropuerto y que hicieron todo lo posible para estar presentes. "Nos levantamos temprano, no dormimos, terminamos de cenar y nos enteramos que Messi llegaba", comentó una hincha.

La emoción también quedó reflejada en una de las seguidoras que aseguró que esperaría hasta poder verlo. "Nos quedaremos hasta que salga Messi. Rompí la sábana de mi mamá, le dije que tenía que venir sí o sí Lionel Messi. Somos la hinchada más grande del mundo y eso nadie lo puede negar", expresó entre lágrimas.

Los aficionados resaltaron el impacto que tuvo Messi en varias generaciones y destacaron los valores que transmitió durante su carrera con la selección.

"Messi para nosotros es un genio, nos enseñó a nunca bajar los brazos, a seguir siempre para adelante y nos dio, más que nada, fe en nosotros mismos", manifestó otra fanática.

Otro hincha explicó que la presencia de los seguidores era una forma de devolverle el apoyo al equipo. "El corazón grande que ellos mostraron se lo venimos a retribuir. La selección representa para nosotros todo, por eso venimos a agradecerles", señaló.

Messi disputó la final del Mundial 2026 frente a España, partido en el que Argentina cayó por 1-0 con gol de Ferran Torres. Pese a la derrota, los hinchas destacaron el camino recorrido por la Albiceleste y el compromiso mostrado durante la competición.

Mira la programación en Red Uno Play