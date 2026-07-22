Santos dio un paso importante en la Copa Sudamericana 2026 y el boliviano Miguel Ángel Terceros, conocido como Miguelito, volvió a tener protagonismo. El mediocampista nacional fue titular en la goleada del conjunto brasileño por 4-1 ante Universidad Central de Venezuela, en el partido de ida de los playoffs de octavos de final.

El equipo paulista mostró contundencia fuera de casa y prácticamente encaminó la serie con una amplia diferencia. Los goles del triunfo llegaron por intermedio de Gabriel Bontempo (34’), Gabriel Menino (56’), Thaciano (66’) y Rony (83’). El conjunto venezolano descontó a través de Maicol Ruiz (86’).

📹 Mira en el video los cuatro goles del Santos en una noche donde Miguelito fue parte del equipo titular.

El futbolista boliviano inició el compromiso dentro del once elegido por el cuerpo técnico y permaneció en cancha hasta el minuto 76, cuando fue sustituido por Moisés. Su presencia desde el arranque refleja la confianza que viene ganando dentro del plantel brasileño.

Terceros continúa sumando minutos importantes con la camiseta del “Peixe” y consolidándose como una alternativa ofensiva. En esta edición de la Copa Sudamericana ya había dejado buenas sensaciones, incluso marcando su primer gol oficial con Santos en la victoria por 3-0 frente a Deportivo Cuenca.

Con este resultado, Santos llega con una ventaja importante para el partido de vuelta y buscará sellar su clasificación a los octavos de final del torneo continental. Mientras tanto, Miguelito sigue ganando terreno y demostrando que puede ser una pieza importante en el proyecto del histórico club brasileño.

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