Oriente Petrolero ya tiene 8 refuerzos confirmados: conócelos uno por uno

Oriente Petrolero comenzó a mover el mercado de pases y confirmó la incorporación de ocho refuerzos con el objetivo de fortalecer su plantel para lo que resta de la temporada del fútbol boliviano. La dirigencia refinera apuesta por nuevas alternativas en todas las líneas para afrontar la competencia nacional.

Entre las contrataciones destaca la llegada del boliviano-argentino Máximo Mamani, quien arriba procedente de Always Ready y se convierte en una de las principales apuestas del equipo para reforzar el mediocampo.

A él se suman los uruguayos Francisco López, defensor central; Nahuel Roldán, extremo; y Octavio Perdomo, mediocampista. Asimismo, el club confirmó la incorporación de los futbolistas nacionales Julio Herrera, volante, Luis Sabja, mediocampista y Diego Rodríguez, lateral, quienes buscarán aportar experiencia y competitividad al plantel.

Con estas incorporaciones, el director técnico Gustavo Florentín espera darle un nuevo impulso al equipo y convertir a Oriente Petrolero en protagonista durante la segunda parte del campeonato.

Actualmente, el cuadro refinero ocupa el undécimo lugar de la tabla de posiciones, ubicándose por encima de Guabirá gracias a la diferencia de goles. La misión del conjunto albiverde será mejorar su rendimiento y acercarse a los puestos de privilegio en el torneo boliviano.

AQUÍ EL UNO A UNO DE ELLOS:

Foto: Club Deportivo Oriente Petrolero.

Foto: Club Deportivo Oriente Petrolero.

Foto: Club Deportivo Oriente Petrolero.

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