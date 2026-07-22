La celebración por la victoria de Tigre ante Nacional de Uruguay terminó en un violento episodio. Varios micros que trasladaban a hinchas del equipo argentino fueron atacados a balazos cuando abandonaban Montevideo tras el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El ataque ocurrió cuando la caravana de buses se dirigía hacia Colonia para emprender el regreso a Argentina. En la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra al menos dos vehículos.

El micro que encabezaba la caravana fue el más afectado y recibió alrededor de diez impactos de bala. Los disparos rompieron vidrios y provocaron momentos de pánico entre los pasajeros, de acuerdo a imágenes que viralizaron los hinchas.

Imágenes del interior de uno de los buses, con vidrios destrozados, manchas de sangre e impactos de bala, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Hinchas de Tigre viven momentos de terror. Foto: RR.SS.

Hinchas de Tigre viven momentos de terror. Foto: RR.SS.

Hay heridos, pero ninguno está grave

Como consecuencia del ataque, al menos una persona sufrió una herida de bala y fue trasladada al Hospital del Cerro, donde permanece fuera de peligro. Otros hinchas también recibieron atención médica por lesiones menores ocasionadas por la rotura de los cristales.

Los agresores huyeron del lugar y son buscados por la Policía uruguaya. Las primeras investigaciones apuntan a presuntos integrantes de la barra brava de Nacional, quienes habrían esperado el paso de los micros tras la derrota de su equipo.

Hinchas cuestionan la seguridad policial

Los simpatizantes de Tigre denunciaron que la custodia policial habría dejado de acompañar a la caravana tras su salida del estadio.

“Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced”, relataron algunos pasajeros, según medios argentinos.

El hecho generó un fuerte repudio y volvió a poner en debate las condiciones de seguridad para los hinchas visitantes en partidos internacionales.

Tigre ganó 3-0 y quedó cerca de los octavos

El ataque ocurrió después de que Tigre derrotara por 3-0 a Nacional en el Gran Parque Central, resultado que le permite dar un paso importante hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La revancha se disputará la próxima semana en Victoria, Argentina.

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