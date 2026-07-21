Agentes encubiertos se disfrazan de delivery y caen sobre una red narco

En medio del intenso flujo de repartidores previo a un encuentro deportivo, agentes de la Policía de Investigaciones desplegaron una audaz maniobra encubierta en el barrio Fisherton, en Rosario, Argentina. De acuerdo al medio Infobae, los efectivos simularon ser trabajadores de aplicaciones de entregas para aproximarse al lugar sin levantar sospechas en la zona.

Avanzando en motocicletas con cajas térmicas, los uniformados lograron penetrar el pasillo estratégico donde operaba el punto de distribución. La irrupción tomó por sorpresa a los ocupantes de la vivienda, impidiendo cualquier intento de escape o destrucción de pruebas.

Pesquisa y seguimiento prolongado

Esta labor de inteligencia continuó una investigación iniciada meses atrás que ya había registrado intervenciones previas en el sitio. Tras detectar que las actividades ilícitas se habían reanudado, la fiscalía autorizó una nueva entrada con el respaldo de evidencias fílmicas.

Los efectivos y el can que participaron del operativo.

El despliegue contó con la participación de la unidad K9, cuyo perro adiestrado localizó sustancias ilegales escondidas en la mampostería del inmueble. Durante la requisa, las autoridades incautaron envoltorios de cocaína, teléfonos móviles y sumas en efectivo.

Detenciones y situación judicial

Como resultado de la incursión, tres hombres adultos fueron puestos bajo custodia y trasladados inmediatamente a la sede policial correspondiente. Uno de los arrestados registraba además un pedido de captura activo emitido por la justicia de una provincia vecina.

Mira la programación en Red Uno Play