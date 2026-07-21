Niño de dos años en estado crítico tras incendio en Santa Fe de Yapacaní

Dominique Veizaga, un menor de tan solo dos años, se encuentra en estado crítico tras sobrevivir a un voraz incendio donde su madre falleció de manera instantánea en Santa Fe de Yapacaní, ubicado en Santa Cruz. El trágico siniestro ocurrió hace cuatro días dentro del inmueble donde residían; actualmente el pequeño requiere ayuda económica con suma urgencia para costear su recuperación.

Un cuadro médico complejo e incierto

El diagnóstico del menor refleja un compromiso del 53% de su superficie corporal con heridas profundas en la región occipital y parietal que alcanzaron el tejido óseo.

Un médico del Hospital de Niños explicó: “Yo creo en los milagros y a veces ocurren. En este caso no podría dar un pronóstico para la vida o no, porque estamos en los primeros días, pero sí puedo decir que el estado del niño es crítico en extremo”.

A la gravedad de las heridas externas se suma la inhalación directa de fuego, lo cual provocó severas quemaduras dentro de su vía aérea. Los especialistas que atienden al paciente informaron que su condición es altamente delicada debido a la extensión y severidad de los daños en su organismo.

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