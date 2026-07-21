Gobernación digitaliza el control de fármacos y agiliza trámites para más de 4.000 farmacias

La Gobernación de Santa Cruz puso en marcha un nuevo sistema de digitalización para el control de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, una herramienta que busca modernizar el proceso de registro y fiscalización de fármacos, beneficiando a más de 4.000 farmacias del departamento.

El director de Tecnología de la Gobernación, Juan de Dios Villarroel, explicó que esta iniciativa representa un avance importante en la modernización del sistema farmacéutico y permitirá simplificar un trámite que durante años generó demoras y mayores costos para los establecimientos.

"A partir de este momento la Gobernación hace el siguiente paso en la modernización del sistema de farmacia. Hoy estamos arrancando con el proceso de estupefacientes y psicotrópicos", afirmó Villarroel.

La autoridad señaló que anteriormente las farmacias debían invertir varias horas en la elaboración y presentación de documentación para obtener la autorización de comercialización de estos medicamentos, un procedimiento que además solo tenía una vigencia de tres meses.

"Era un proceso que castigaba y torturaba a miles de farmacias a lo largo de todo el departamento", sostuvo.

Con la implementación de la plataforma digital, la Gobernación estima que el tiempo destinado a este trámite se reducirá ocho veces y los costos para las farmacias disminuirán hasta doce veces.

Villarroel añadió que ya se trabaja de manera coordinada con las más de 4.000 farmacias del departamento para capacitarlas en el uso del nuevo sistema, con el objetivo de que puedan realizar todo el proceso de forma virtual y sin necesidad de acudir a las oficinas de la Gobernación.

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