Gobernación implementa fichas digitales en el hospital San Juan de Dios

La Gobernación de Santa Cruz puso en marcha este lunes la primera etapa de su Plan de Digitalización y Descentralización de la Salud con la implementación de fichas médicas digitales en el Hospital San Juan de Dios, una medida que busca reducir tiempos de espera y evitar que los pacientes deban hacer filas durante horas para acceder a una atención.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que el nuevo sistema ya se encuentra activo y permitirá a los usuarios obtener una ficha médica desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Según explicó, los pacientes podrán reservar su atención utilizando únicamente su número de carnet de identidad y presentarse al hospital 30 minutos antes de la hora asignada.

“Estamos empezando en el Hospital San Juan de Dios porque es el hospital más grande que tenemos y seguramente donde más pacientes vienen. En el transcurso de las próximas semanas vamos a empezar a desplegarlo en los otros hospitales de tercer nivel”, señaló la autoridad.

Velasco indicó que, en esta primera etapa, el único requisito es haber sido previamente paciente del hospital. “Se puede sacar la ficha 24 horas antes, 48 horas antes o incluso una semana antes”, explicó.

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó que la implementación busca poner fin a una problemática que durante años afectó a miles de familias.

"Con esta medida comenzamos a poner fin a una realidad que durante años afectó a miles de familias: personas que debían pasar la noche afuera de los hospitales, soportando el frío, la lluvia y largas horas de espera únicamente para conseguir una ficha médica".

Asimismo, agradeció el trabajo coordinado de la Secretaría de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el equipo de Tecnología de la Gobernación y el personal del Hospital San Juan de Dios para hacer posible la puesta en marcha del sistema.

“Esto es solo el comienzo. Cada mes incorporaremos nuevas herramientas tecnológicas para modernizar nuestro sistema de salud, reducir tiempos de espera, mejorar la atención y devolverle dignidad al paciente”, afirmó.

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