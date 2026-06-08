Bloqueos mantienen restringidas las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz

La incertidumbre y la preocupación continúan marcando la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde decenas de pasajeros llegaron desde la madrugada con la esperanza de encontrar transporte hacia distintos destinos del país. Sin embargo, los bloqueos en las carreteras continúan afectando las salidas.

Los viajes hacia Cochabamba, Sucre, La Paz y otras rutas afectadas por las medidas de presión permanecen suspendidos. En contraste, las salidas por la carretera Bioceánica y hacia el sur del país continúan operando con normalidad.

Una pasajera que buscaba trasladarse a Cochabamba indicó que, ante la imposibilidad de viajar de manera directa, analiza la opción de realizar el recorrido mediante transbordos. “Hay bloqueo, no hay paso. En transbordo vamos a ir”, señaló.

La situación también afecta a familias enteras. Una mujer que esperaba viajar a Sucre relató que llegó a la terminal a las cuatro de la mañana para intentar conseguir información sobre las salidas.

Por su parte, una vendedora de la terminal explicó que la actividad se ha visto reducida debido a la suspensión de varios servicios. Señaló que muchas personas llegan para consultar horarios y alternativas de viaje, pero terminan retirándose al conocer que no existen salidas hacia determinados destinos.

Aunque se observó una mayor afluencia de viajeros en comparación con días anteriores, la terminal continúa operando parcialmente debido a los bloqueos.

Las empresas de transporte mantienen suspendidas varias rutas mientras esperan que se restablezca la circulación en las carreteras afectadas.

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