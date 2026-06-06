Alcaldía de El Alto gestiona llegada de siete toneladas de pollo a Bs 28 el kilo

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, informó que en las próximas horas llegarán siete toneladas de carne de pollo a la urbe alteña para ser comercializadas a precio justo, como una medida para enfrentar el desabastecimiento provocado por los bloqueos.

La autoridad explicó que el producto será transportado por vía aérea y que el objetivo es garantizar el acceso de la población a este alimento básico.

Roca señaló que el precio máximo de venta será de 28 bolivianos por kilo, sin margen de ganancia para el municipio. Además, adelantó que en los siguientes días arribarán nuevos cargamentos y que se buscará reducir aún más el costo para los consumidores.

“El costo máximo al que queremos llegar es de 28 bolivianos. Nosotros estamos trayendo a este costo sin ganancia alguna, porque no es esa nuestra tarea. Lo que queremos es proveer de alimentos”, afirmó la autoridad edil.

El alcalde también advirtió que La Paz depende en gran medida de la producción avícola de otros departamentos. Según indicó, el 95% del pollo que consumen las ciudades de La Paz y El Alto proviene de Santa Cruz y Cochabamba, mientras que apenas un 5% es producido en el norte paceño.

Respecto a los conflictos sociales y los bloqueos que afectan al departamento, Roca pidió a los sectores movilizados y al Gobierno priorizar el diálogo para encontrar soluciones.

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