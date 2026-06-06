Gobernador condena ataque armado contra policía herido en San Julián

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, emitió un pronunciamiento oficial mediante sus redes sociales, tras los graves incidentes en San Julián para informar que el secretario de Salud, Dr. Germán Antelo, se trasladó al Hospital Obrero para acompañar al policía Juan Wilfredo Yupanqui Ramos, de 23 años, herido por un impacto de bala en cumplimiento de su deber.

De acuerdo con el reporte médico, el proyectil provocó una lesión en el cráneo sin penetración cerebral, diagnosticándose una contusión hemorrágica que no requiere cirugía y dejando al paciente consciente y orientado.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

Firme condena a los actos de violencia

"Quiero expresar mi total respaldo a nuestra Policía Boliviana y a todos los efectivos que diariamente arriesgan su integridad para proteger a la población, preservar el orden y garantizar el cumplimiento de la ley", enfatizó el gobernador Velasco, remarcando que ningún servidor público debe ser atacado por su labor.

La máxima autoridad departamental aseguró que la violencia nunca será el camino y que se brindará todo el apoyo necesario al uniformado y a su familia durante su evolución.

En paralelo a la atención del efectivo policial, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz mantiene activados los protocolos de respuesta inmediata a través de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Salud. Con el fin de garantizar la asistencia médica de todas las personas que resultaron heridas en los acontecimientos del municipio, el Hospital de San Julián ha dispuesto de 72 camas, personal especializado y ambulancias para resolver derivaciones complejas.

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