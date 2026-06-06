Reportan heridos en San Julián mientras bloqueadores queman llantas y atacan a la Policía

Reportan personas heridas en medio de violentos enfrentamientos registrados este viernes en San Julián, donde bloqueadores quemaron llantas, lanzaron petardos y arrojaron piedras contra efectivos policiales que avanzaban en un operativo para liberar la carretera que conecta Santa Cruz con la Chiquitania y el departamento del Beni. La intervención derivó en momentos de alta tensión, corridas y enfrentamientos entre los movilizados y las fuerzas del orden.

Desde las primeras horas de este sábado, efectivos de la Policía Boliviana, con apoyo de personal militar y vecinos, iniciaron las tareas de desbloqueo en uno de los puntos más conflictivos del oriente del país, donde la vía permanecía cerrada desde hace 23 días.

Durante el operativo, los manifestantes intentaron impedir el avance policial utilizando piedras, petardos y otros objetos contundentes, además de incendiar llantas sobre la carretera. Ante la resistencia, los uniformados emplearon agentes químicos para dispersar a los grupos movilizados y recuperar el control del sector.

Pese a los enfrentamientos, la Policía logró hacer retroceder a los bloqueadores y avanzó en el retiro de obstáculos instalados sobre la carretera para habilitar nuevamente el tránsito vehicular.

El objetivo de la intervención fue restablecer la circulación de transporte pesado, buses de pasajeros, alimentos, combustible y otros productos esenciales afectados por el prolongado bloqueo, que provocó perjuicios económicos y dificultades de abastecimiento en distintas regiones.

Las fuerzas del orden permanecen en la zona para garantizar la transitabilidad y evitar que los manifestantes vuelvan a instalar puntos de bloqueo en esta ruta estratégica para la conexión entre Santa Cruz, la Chiquitania y el Beni.





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