“Se cansó la gente y apoya a la Policía”: pobladores respaldan desbloqueo en San Julián

El cansancio de la población por los efectos de 23 días de bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania se hizo evidente este sábado, cuando varios pobladores expresaron su respaldo al operativo policial destinado a restablecer la circulación en la zona.

Según reportes desde el lugar, los movilizados abandonaron el punto de bloqueo y se replegaron hacia el municipio de San Julián. Tras dispersarse, dejaron varios vehículos en el área donde se mantenía la medida de presión desde hace más de tres semanas.

Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en el sector con el objetivo de evitar que la vía vuelva a ser bloqueada. La ruta es considerada estratégica para el transporte de alimentos, medicamentos, combustible y otros productos esenciales entre las regiones afectadas.

Uno de los pobladores que llegó al lugar manifestó su preocupación por las consecuencias que ha generado la interrupción del tránsito. “Ellos no aceptaron el diálogo y nos llevaron a esto. El perjuicio es grande. Toda la Chiquitania se ha visto afectada; no llegan medicamentos, alimentos ni oxígeno a los hospitales como corresponde”, señaló.

El ciudadano también destacó el respaldo de la población al trabajo de las fuerzas del orden. “Se cansó la gente, el mismo pueblo está apoyando a su Policía”, afirmó.

Durante la mañana, un contingente policial llegó hasta San Julián para ejecutar el desbloqueo de la carretera. La intervención encontró resistencia por parte de los manifestantes, situación que derivó en enfrentamientos. Además, desde la zona se reportó la quema de motocicletas.

El bloqueo cumplió este sábado 23 días, afectando el tránsito vehicular y el abastecimiento de productos hacia diferentes municipios de Santa Cruz, Beni y la región de la Chiquitania. Las autoridades mantienen presencia en el lugar mientras se busca garantizar la libre circulación en la carretera.

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