“Que no te quede duda de que vas preso”: José Gabriel Espinoza responde a declaraciones de Evo Morales

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, rechazó de forma categórica las recientes afirmaciones del expresidente Evo Morales, quien había denunciado en sus redes sociales una supuesta interrupción deliberada de las telecomunicaciones como un acto de opresión contra el movimiento campesino. Ante este escenario, la autoridad gubernamental respondió al dirigente del Chapare de manera directa mediante plataformas digitales, asegurando que el verdadero perjuicio para la población radica en las movilizaciones promovidas desde la región cocalera.

El Ejecutivo descarta discriminación y apunta a la justicia

“No se 'persigue' al indígena, ni se estigmatiza al Chapare; al contrario, estamos tratando de liberar al país del único nefasto que es capaz de someter a Bolivia a un bloqueo inhumano”, aseveró de forma tajante el ministro Espinoza en su réplica oficial.

Con este pronunciamiento, el titular de la cartera económica dejó en claro que las acciones del Estado no constituyen una campaña de amedrentamiento étnico, sino una respuesta institucional ante la asfixia vial que afecta el abastecimiento nacional.

Finalmente, el ministro recordó que Morales mantiene cuentas pendientes con la justicia debido a las investigaciones vigentes en su contra, desmarcando los procesos judiciales de cualquier tinte político. “Si no es hoy, es mañana, y si no es mañana, es la semana que viene, pero que no te quede duda de que en algún momento vas preso”, sentenció Espinoza para concluir su mensaje.

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