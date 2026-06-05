El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, llegó en las últimas horas al trópico cochabambino para participar en los actos por el 56 aniversario del municipio de Villa Tunari, en medio de los bloqueos que persisten en distintas rutas del departamento.

La autoridad compartió en sus redes sociales imágenes de su participación en la sesión de honor organizada por el aniversario de ese municipio, donde estuvo acompañado por dirigentes, autoridades locales y el expresidente Evo Morales.

“Participamos en la Sesión de Honor por los 56 años de Villa Tunari, orgullo del Trópico de Cochabamba por su historia, producción y unidad. Seguiremos trabajando junto a nuestras autoridades y organizaciones sociales para impulsar obras y proyectos en beneficio de nuestra gente”, escribió Loza en sus redes sociales.

La presencia del gobernador en la región llamó la atención debido a que el trópico permanece rodeado por varios puntos de bloqueo instalados en la carretera del departamento.

En las últimas horas surgieron reportes que señalan que la autoridad habría atravesado el sector de Corani presuntamente a bordo de una ambulancia para llegar hasta Villa Tunari; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, la Gobernación de Cochabamba no emitió un pronunciamiento para confirmar o descartar dicha denuncia.

La llegada de Loza también generó cuestionamientos debido a que, mientras logró trasladarse hasta el trópico para participar en los actos cívicos, continúan las dificultades para cientos de transportistas, pasajeros y personas que permanecen varadas en más de 30 puntos de bloqueo instalados en el departamento.

Asimismo, sectores afectados señalan que hasta ahora no se ha reportado el envío de ambulancias o brigadas médicas para asistir a las personas que permanecen retenidas en las carreteras a causa de las medidas de presión.

Los bloqueos cumplen ya varias jornadas consecutivas y mantienen interrumpida la circulación vehicular en distintas rutas estratégicas de Cochabamba, generando preocupación por el abastecimiento, la atención médica y el transporte de pasajeros.

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