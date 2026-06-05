Aprehenden a exsenadora Simona Quispe y la trasladan a la Felcc

En un operativo ejecutado la tarde de este jueves, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de la exsenadora Simona Quispe, quien es investigada por su presunta vinculación con los recientes conflictos sociales y políticos que atraviesa el país. Tras su captura, la exlegisladora fue trasladada de forma inmediata a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, donde se espera que preste sus declaraciones informativas preliminares.

Familiares y allegados de Quispe se apostaron a las puertas de la institución policial para exigir información sobre su situación jurídica, manifestando su preocupación ante lo que consideran irregularidades en el procedimiento de captura.

Denuncia de los familiares

La hija de la exsenadora estuvo presente durante el operativo y cuestionó duramente las formas en las que se llevó a cabo la detención, describiendo el momento como un acto violento y desprovisto de las debidas garantías constitucionales.

"Yo soy la hija de Simona Quispe. Quiero denunciar públicamente el secuestro prácticamente de mi mamá que ha ocurrido hoy en feriado, que estábamos con mis familiares paseando en el Parque de las Cholas", relató la familiar a las puertas de la FELCC.

De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 p.m., cuando un grupo de civiles interceptó a la exautoridad:

"Ya saliéndonos, de la nada, se han acercado alrededor de cuatro o cinco hombres y le han empezado a jalonear y meter al minibús, empleando fuerza (...). Le han arrastrado, el minibús estaba en movimiento. Nos hemos asustado porque era como un secuestro, como le digo, no tenían nada de papeles", detalló.

"Al final casi han llegado tres policías y hemos preguntado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y jaloneándonos, simplemente han dicho, tiene orden de aprehensión, pero no nos han mostrado", complementó la hija de Quispe, afirmando además que durante el forcejeo la cartera y el teléfono celular de su madre cayeron al piso y quedaron bajo su resguardo.

Restricciones en la FELCC

La familiar también denunció que, tras el traslado de la exsenadora a las celdas policiales, el personal de seguridad restringió el ingreso tanto de los allegados directos como del equipo legal asignado para su defensa.

"Y ahora estamos aquí en puertas de la FELCC y sé que no nos dejan ni siquiera pasar, ni al abogado, ni a nosotros, no sé qué está pasando. Creo que ahí adentro van a fabricar alguna denuncia, le van a inventar algún proceso (...). Desde ahí hasta ahora no nos dejan ingresar, no nos dicen qué ha pasado o por qué le tienen aquí adentro a mi mamá", concluyó, haciendo un llamado público para que se garantice el debido proceso y la transparencia en las investigaciones.

Se aguarda un informe oficial por parte del Ministerio Público o de las autoridades del Ministerio de Gobierno para conocer los delitos específicos por los cuales se investiga a la exsenadora y determinar su situación jurídica en las próximas 24 horas.

Mira la programación en Red Uno Play