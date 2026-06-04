Aceptan su culpa y se defenderán en libertad los diez procesados por toma de pozo petrolero

A las diez de la mañana de este jueves se instaló la audiencia cautelar de las diez personas aprehendidas por el bloqueo y toma violenta de la planta Humberto Suárez Roca en la provincia Sara de Santa Cruz. Tras solo una hora y media, el juez dictó sentencia de tres años y otorgó la libertad para todos los acusados luego de que se declararan culpables y se sometieran a un proceso abreviado.

“Se evidenció la participación de cada uno de ellos. Se han acogido a la suspensión condicional; ellos están en libertad”, confirmó el representante de la Fiscalía a cargo del caso.

Las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional obligan a los procesados a presentarse durante un año ante el Ministerio Público, debiendo acreditar formalmente su domicilio real y laboral estable.

Trámites en Portachuelo y situación de los liberados

La mujer que portaba 14.000 bolivianos no justificados y una lista de nombres también recibió el beneficio de la libertad condicional. Al cierre de esta edición, los beneficiados continúan dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Portachuelo, mientras en las afueras una multitud de familiares aguarda con expectativa su salida.

El equipo legal de los manifestantes agiliza la presentación de documentos obligatorios exigidos por el juzgado para que puedan abandonar el recinto y defenderse en libertad. Mientras este proceso administrativo concluye en el área urbana, el pozo petrolero opera bajo una completa normalidad técnica y ya no registra ningún punto de bloqueo caminero.

El violento origen del conflicto en el pozo petrolero

Como contexto de este desenlace judicial, esta situación estalló cuando cuatro centrales campesinas de la provincia Sara ocuparon de forma violenta el campo hidrocarburífero. La extrema medida de fuerza buscaba presionar de manera directa la renuncia del presidente Rodrigo Paz, afectando la producción y reteniendo temporalmente a unos 33 trabajadores operativos.

Para restaurar el orden, un contingente de la Policía intervino la madrugada del miércoles usando gases lacrimógenos frente a manifestantes que resistían armados con petardos, troncos y piedras. El operativo dejó como saldo un uniformado con heridas cortantes en el rostro, diez civiles aprehendidos y un menor de 14 años que fue capturado por error y liberado horas después y entregado a la Defensoría de la Niñez.

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