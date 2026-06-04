Senado declara cuarto intermedio y proyecto de ley ingresa a Comisión

Pasadas las 12:20 de este jueves, la Cámara de Senadores instaló la sesión en la que se prevé iniciar el tratamiento del proyecto de ley de reglamentación de los estados de excepción, una norma impulsada por el Órgano Ejecutivo en medio de la crisis generada por los bloqueos de carreteras que afectan al país.

Durante la sesión, los legisladores solicitarán la presencia de ministros de Estado para que expliquen los fundamentos y alcances del proyecto de ley remitido por el Gobierno, así como las razones que motivaron su presentación ante la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el procedimiento previsto, una vez concluida la exposición de las autoridades del Ejecutivo, la norma será remitida a la Comisión de Constitución para su análisis y elaboración del informe correspondiente. Para ello, la sesión será declarada en cuarto intermedio.

Fue así que pasadas las 13:10, la sesión fue declarada en cuarto intermedio por el lapso de dos horas para que la Comisión de Constitución evalúe las iniciativas remitidas a la Cámara Alta y emita los informes correspondientes.

De acuerdo con el presidente del Senado, Diego Ávila, el plazo podría ampliarse en función del avance del trabajo legislativo.

Según la norma, una vez que la comisión concluya su trabajo y presente el informe respectivo, la sesión será reinstalada para que el pleno del Senado considere el proyecto de ley en sus estaciones en grande y en detalle.

La expectativa del oficialismo y de diversos sectores económicos es que la norma pueda ser debatida y aprobada durante esta misma jornada, con el objetivo de dotar al Estado de mecanismos legales para enfrentar situaciones excepcionales que afecten el orden público, la transitabilidad y la seguridad de la población.

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