Sentencian a diez personas por toma de pozo petrolero en Santa Rosa del Sara

Las diez personas aprehendidas durante los disturbios en el pozo petrolero del campo Humberto Suárez Roca, en el municipio de Santa Rosa del Sara, recibieron una sentencia de tres años de cárcel. Sin embargo, debido a las normativas del procedimiento judicial vigente, los acusados no ingresarán a prisión y recuperaron su libertad de manera inmediata.

Los procesados decidieron someterse de forma voluntaria a un procedimiento abreviado, una figura legal en la cual aceptaron formalmente su culpabilidad frente a los cargos presentados. La Fiscalía General del Estado los imputó de manera directa por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y daño calificado al Estado.

Confiscación de pruebas y detalles de la imputación

La acusación formal se fundamentó en la toma violenta de las instalaciones petroleras y el peligroso cierre de válvulas en la planta hidrocarburífera. Entre los ahora sentenciados, las autoridades judiciales ratificaron el decomiso de 14.000 bolivianos en cortes de 200 que una mujer transportaba sin poder justificar su procedencia lícita.

La imputada también portaba una lista detallada con nombres de personas, la cual se presume era utilizada para coordinar a quienes ejecutaban la toma del predio energético. Estos elementos permitieron al Ministerio Público sustentar los riesgos procesales ante el juez cautelar que conoció la causa tras las declaraciones de los implicados.

El origen del conflicto en la planta Humberto Suárez

Como contexto de este desenlace judicial, la crisis comenzó la noche del martes 2 de junio, cuando organizaciones campesinas de la provincia Sara ocuparon el área operativa para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La drástica medida de fuerza provocó la interrupción inmediata de las actividades hidrocarburíferas y mantuvo atrapados temporalmente a unos 33 trabajadores dentro de la planta.

El miércoles por la mañana, un contingente policial intervino el lugar utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes pusieron resistencia con troncos, petardos y piedras, hiriendo a un oficial. En medio del operativo, las fuerzas del orden remitieron a los sospechosos a la Felcc de Portachuelo, donde horas más tarde se dispuso la liberación de un menor de 14 años involucrado por error.

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