“¡Basta de bloqueos!”: Llallagua marcha con cacerolas vacías y exige soluciones

La desesperación por la escasez de insumos básicos movilizó masivamente a los habitantes del municipio de Llallagua, en Potosí, quienes protagonizaron una ruidosa marcha de cacerolas vacías para exigir el cese de los bloqueos de carreteras. La protesta culminó en una concurrida asamblea popular donde la dirigencia vecinal y los pobladores determinaron dar sus exigencias tanto al Gobierno como a los movilizados.

Exigencia radical a las organizaciones sociales

Durante la concentración, la indignación colectiva se canalizó en un duro pronunciamiento sobre la situación que se vive en el municipio y el país. Frente a la multitud, uno de los representantes vecinales exclamó con micrófono en mano: “Exigimos al gobierno nacional que garantice el suministro inmediato y seguro de alimentos, combustible, gas domiciliario, gas licuado, víveres, medicamentos, para el municipio de Llallagua. Exigimos a la COB y otras organizaciones deponer actitudes intransigentes en las medidas de presión que atentan contra la integridad de toda la población boliviana y permitir el libre tránsito en todo el territorio nacional. ¡Basta de bloqueos!”.

La crisis humanitaria y económica en la región amenaza con agudizarse si no se habilitan las rutas troncales que conectan al municipio. Por esta razón, las bases vecinales advirtieron que la situación es insostenible y demandaron tanto a la COB como a la Csutcb y otras organizaciones que se levanten las movilizaciones para evitar un desastre mayor en los hogares bolivianos.

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