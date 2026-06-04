Bloqueo en San Julián obliga a transportistas a buscar desvíos comunales

El bloqueo instalado en el municipio de San Julián cumple este jueves 22 días sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad. La medida, impulsada por el ala radical de sectores campesinos de la región, mantiene interrumpido el tránsito vehicular y obliga a transportistas y pasajeros a buscar alternativas para continuar sus viajes.

En ambos extremos de la ruta se observan largas filas de motorizados, mientras decenas de pasajeros realizan trasbordos para llegar a sus destinos.

Sin embargo, la situación es más compleja para los camiones de alto tonelaje que transportan mercancías hacia Trinidad y distintas regiones de la Chiquitanía. Ante la imposibilidad de circular por la vía principal, los conductores se ven obligados a utilizar rutas alternas que atraviesan comunidades aledañas.

Los desvíos implican recorrer caminos de tierra en condiciones más difíciles, lo que incrementa los tiempos de viaje y los costos de transporte. A pesar de ello, los transportistas optan por estas rutas con el objetivo de cumplir con la entrega de la carga.

La utilización de caminos alternativos se ha convertido en una de las pocas opciones disponibles, luego de que los dirigentes que impulsan el bloqueo descartaran declarar un cuarto intermedio que permita restablecer temporalmente el tránsito en la zona.

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