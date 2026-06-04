Cochabamba volvió a llenarse de color, fe y tradición con la elaboración de mosaicos florales gigantes por la celebración de Corpus Christi, una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico.

Desde tempranas horas, estudiantes, feligreses y vecinos participaron en la creación de alfombras y diseños sobre las calles, utilizando principalmente pétalos de flores, aserrín pintado, semillas, arena y otros materiales que dieron vida a verdaderas obras de arte urbano.

Mosaicos florales gigantes llenan de color las calles por Corpus Christi en Cochabamba, Foto Fernando Aguilar - Red Uno.

La actividad destacó por la participación de jóvenes estudiantes, quienes trabajaron en grupo para plasmar mensajes religiosos, cruces, símbolos eucarísticos y motivos vinculados a la fe católica.

Los coloridos mosaicos fueron preparados en distintos puntos del departamento, especialmente en el centro de la ciudad de Cochabamba y en municipios como Quillacollo y Sacaba, donde unidades educativas, parroquias y vecinos también se sumaron a esta expresión de devoción.

Mosaicos florales gigantes llenan de color las calles por Corpus Christi en Cochabamba, Foto Fernando Aguilar - Red Uno.

En el centro cochabambino, las principales actividades se concentraron en inmediaciones de la Catedral Metropolitana y calles tradicionales como la 25 de Mayo y Santivañez, donde los diseños florales llamaron la atención de la población.

La jornada también estuvo acompañada por misas en las que participaron autoridades locales, representantes religiosos y feligreses que se dieron cita para vivir la celebración.

Como parte de la tradición, las alfombras florales preparan el camino para la procesión principal, encabezada por autoridades religiosas, que recorre las calles decoradas con estos mosaicos.

Mosaicos florales gigantes llenan de color las calles por Corpus Christi en Cochabamba, Foto Fernando Aguilar - Red Uno.

En Quillacollo, la participación de unidades educativas y parroquias volvió a destacar por la creatividad de los diseños y la presencia de familias que acompañaron la actividad.

Mientras tanto, en Sacaba, calles y plazas principales también se transformaron en lienzos coloridos, elaborados en coordinación con vecinos, estudiantes y autoridades locales.

Corpus Christi combina la fe católica con expresiones culturales profundamente arraigadas en Bolivia. En Cochabamba, esta celebración se vive de manera especial a través de los mosaicos florales, que representan devoción, arte comunitario y trabajo colectivo.

Cada alfombra refleja horas de dedicación, creatividad y participación de la ciudadanía, convirtiendo las calles en un espacio de encuentro, espiritualidad y tradición.

Mosaicos florales gigantes llenan de color las calles por Corpus Christi en Cochabamba, Foto Fernando Aguilar - Red Uno.

Con pétalos, colores y símbolos religiosos, Cochabamba mantiene viva una costumbre que año tras año convoca a niños, jóvenes y adultos en torno a la fe y la identidad cultural.

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