Desesperación en Cochabamba: Bloquean la avenida Killman por cierre de BoA Cargo en feriado

Una tensa jornada se vivió la noche de este miércoles en las afueras de las oficinas de BoA Cargo, en la zona del aeropuerto. Decenas de personas que realizaban largas filas para enviar alimentos a la sede de gobierno decidieron bloquear ambas vías de la avenida Killman en señal de protesta, luego de enterarse de que la empresa estatal suspenderá la recepción de encomiendas durante el feriado de Corpus Christi y el día viernes.

Aunque los manifestantes levantaron el bloqueo temporalmente tras la intervención policial, la vía permanece parcialmente obstruida con cajas y maderas. El personal de la aerolínea salió a elaborar listas para organizar los envíos recién para el día sábado, lo que desató la indignación generalizada.

Escasez en La Paz impulsa los envíos de emergencia

La crisis de abastecimiento en la ciudad de La Paz, donde prácticamente "no hay qué comprar" y la canasta familiar registra precios exorbitantes, ha obligado a cientos de cochabambinos a pernoctar en las oficinas de carga aérea. Tanto productores locales como ciudadanos particulares intentan enviar desesperadamente insumos básicos a sus familias.

Sin embargo, los usuarios denunciaron que abrieron las puertas a las 08:00, pero la atención real comenzó recién a las 10:00.

Falta de control: Denuncian la presencia de personas que "venden puestos" y se cuelan en la fila sin que los encargados intervengan.

Restricciones estrictas: BoA Cargo está limitando los envíos a una sola caja por persona.

Alimentos en riesgo de descomposición

La mayor preocupación de los protestantes radica en el carácter perecedero de los productos, principalmente pollo, carne de res y huevos. Muchos de ellos ya llevan dos días almacenados en contenedores a la espera de ser despachados.

"Estamos bien molestos porque estamos enviando pollos para nuestra familia allá en La Paz, no tienen qué comer. Dos días con este pollo se nos va a podrir; llevarlo a la casa otra vez se va a arruinar, ¿quién nos va a devolver el dinero? Nos cierran la puerta en la cara y estamos esperando mandar comida, no es para negocio", lamentó con impotencia una madre de familia que durmió en la acera desde la noche del martes.

El detonante del bloqueo fue el cronograma de atención publicado por la empresa estatal para este fin de semana largo:

Jueves (Feriado de Corpus Christi): Atenderán de 08:00 a 16:00, pero única y exclusivamente para la entrega de carga que ya se encuentra almacenada. No se recibirá nueva mercadería.

Viernes 5 de junio: No habrá atención al público bajo ninguna modalidad.

Esta determinación obliga a los usuarios a reprogramar sus envíos directamente para el sábado. Los afectados lamentan que tendrán que regresar a dormir a la intemperie el viernes por la noche, perdiendo sus días de trabajo y arriesgándose a perder toda su inversión en alimentos.

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