Ejecutan orden de aprehensión contra Justino Apaza, dirigente vecinal de La Paz

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, ejecutó una orden de aprehensión contra Justino Apaza Callisaya, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, por su presunta participación en delitos de instigación pública a delinquir, asociación ilícita, terrorismo y atentados contra la seguridad de medios de transporte y servicios públicos. La medida fue emitida el 16 de mayo de 2026.

“Por encontrarse involucrado dentro del caso seguido por el Ministerio Público, se procede a su aprehensión para que cumpla los procedimientos legales correspondientes”, señala la orden de captura emitida por la Fiscalía.

Familiares denuncian irregularidades

Sin embargo, la esposa de Apaza denunció que la captura fue irregular y que su esposo no contaba con notificación ni proceso previo.

“Mi esposo ha sido secuestrado de mi puerta por personas con capuchas y barbijos. No tiene orden de aprehensión vigente. No nos puede atacar el Gobierno de esta forma”, afirmó la mujer.

Relato de aprehensión

Según su relato, la aprehensión se realizó alrededor de las 16:00-16:15 horas y vecinos fueron testigos del operativo, generando alarma en la comunidad. La esposa pidió a la prensa y a la ciudadanía que se denuncie lo que considera un acto de persecución injustificada.

La orden indica que Apaza será puesto a disposición de la Fiscalía y la Policía Boliviana para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, asegurando el cumplimiento de sus derechos constitucionales.

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