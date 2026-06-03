Fatal accidente en Villa Montes deja un pasajero fallecido y un mototaxista gravemente herido

Un fatal accidente de tránsito se registró cerca del mediodía de este miércoles 3 de junio en la ruta 11 hacia Tarija, a la altura del centro de eventos La Huella, en el municipio de Villa Montes.

El hecho involucró a una vagoneta tipo Hilux Surf de servicio particular y a una motocicleta de servicio público, conducida por un mototaxista identificado por el uso de chaleco rojo.

Producto del fuerte impacto, una persona de sexo masculino que viajaba como pasajero en la motocicleta perdió la vida de manera instantánea en el lugar del accidente.

El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y fue auxiliado en una ambulancia policial hasta el hospital de Villa Montes, donde recibe atención médica de emergencia.

En tanto, el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado hasta la morgue del ex hospital para los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, la conductora de la vagoneta fue aprehendida y trasladada a celdas policiales mientras se desarrollan las investigaciones.

Hasta el momento, no se cuenta con mayores detalles sobre las causas exactas del accidente. Personal del Organismo Operativo de Tránsito, dependiente del Comando de Frontera Policial de Villa Montes, realiza las indagaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

El hecho generó consternación entre vecinos y transeúntes de la zona, mientras las autoridades aguardan los resultados de las investigaciones técnicas para esclarecer cómo ocurrió este lamentable siniestro vial.

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