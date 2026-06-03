Así funcionará Mi Teleférico durante el feriado extendido: conoce el horario especial

La Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico informó que, con motivo del feriado nacional por Corpus Christi y el feriado extendido del jueves 4 y viernes 5, brindará atención en horario especial en sus 10 líneas que operan en las ciudades de La Paz y El Alto.

De acuerdo con la institución, el servicio funcionará de 07:00 a 21:00, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de la ciudadanía durante estas jornadas de descanso, reflexión y encuentro familiar.

La empresa estatal señaló que esta medida forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer la integración urbana, promover una movilidad segura, moderna y accesible, además de dinamizar la economía local.

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, destacó que Corpus Christi es una fecha importante para muchas familias bolivianas, por lo que se garantiza el funcionamiento del sistema de transporte por cable.

“Corpus Christi es una fecha arraigada de profunda reflexión y encuentro familiar. Por ello, desde Mi Teleférico queremos invitar a la población a transportarse por nuestras 10 líneas de una forma segura, puntual y accesible. Nuestro sistema no solo conecta estaciones, conecta personas, familias y oportunidades para el desarrollo económico de El Alto y La Paz”, señaló.

Rojas afirmó que la empresa trabaja de manera permanente para brindar un servicio eficiente y de calidad, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dentro de las políticas de transporte del Estado.

Asimismo, resaltó que Mi Teleférico no solo cumple una función de transporte, sino que también se constituye en un sistema estratégico de integración urbana entre La Paz y El Alto.

La estatal destacó que el movimiento generado alrededor de sus estaciones también beneficia a emprendedores, comerciantes y familias que desarrollan actividades económicas en zonas cercanas.

“Mi Teleférico es un patrimonio alteño y paceño que integra las ciudades. En este feriado renovamos nuestro compromiso de ofrecer un servicio seguro y confiable para toda la ciudadanía”, añadió Rojas.

La empresa invitó a la población a utilizar sus líneas durante el feriado extendido y tomar previsiones respecto al horario especial de funcionamiento.

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